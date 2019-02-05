Комбаров ярко высказался о критике со стороны Кафельникова

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал критику в свой адрес со стороны легендарного теннисиста Евгения Кафельникова, который является ярым болельщиком "красно-белых".

"Честно, не понимаю его: человек сам был спортсменом, должен понимать психологию, как его слова могут отразиться. Все нападки Кафельникова в мою сторону и в сторону "Спартака" - это следствие его невостребованности в жизни после спорта.

За свои слова Кафельникову когда-то придется ответить, скажем так, для начала привести свои доказательства. Но пока мы это оставим. Думаю, он просто не может справиться со злобой из-за личных проблем, ему нужно грязь как-то выместить", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

32-летний Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах за "красно-белых", в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с московским клубом действует до лета 2020 года.

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