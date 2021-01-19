Комбаров забил за "Крылья Советов" в контрольном матче с "Чайкой"

"Крылья Советов", в рамках подготовки ко второй части ФНЛ, провели контрольный матч с "Чайкой" (Песчанокопское). Матч принес много голов и завершился победой "самарцев" 4:3.

Отметим, что победный гол забил на 62 минуте Дмитрий Комбаров.