Комбаров забил за "Крылья Советов" в контрольном матче с "Чайкой"

Теги дмитрий комбаровкрылья советовчайка песчанокопское

Комбаров забил за "Крылья Советов" в контрольном матче с "Чайкой""Крылья Советов", в рамках подготовки ко второй части ФНЛ, провели контрольный матч с "Чайкой" (Песчанокопское). Матч принес много голов и завершился победой "самарцев" 4:3.

Отметим, что победный гол забил на 62 минуте Дмитрий Комбаров

"Чайка" (Песчанокопское) — "Крылья Советов" (Самара) — 3:4 (2:1)
Голы: Володкин, 13; Чочиев, 16; Савичев, 69 — Тюрин, 3; Зиньковский (пенальти), 56; Прищепа, 60; Комбаров, 62.

Напомним, что "Крылья" проводят сбор в Турции.
На зимний перерыв самарский клуб ушел, находясь на второй строчке чемпионата Олимп-ФНЛ. В активе команды 55 очков в 26 матчах. От идущего первым "Нижнего Новгорода" их отделяет 3 балла.

Читать также: "Крылья Советов" подписали форварда из чемпионата Украины | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке"

Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов