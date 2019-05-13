Комиссия РПЛ проверит новое поле "Динамо" 16 мая

Комиссия РПЛ проверит реконструированный стадион "Динамо" 16 мая. Об этом пишет "Чемпионат".

Проверка будет проведена для того, чтобы решить, сможет ли клуб провести матч 30-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" на стадионе "ВТБ Арена". Встреча пройдет 26 мая и начнется - в 14:00 (мск).

Напомним, сегодня, 13 мая, компания SIS Pitches, выполнявшая данные работы на арене, сообщила о завершении реконструкции.

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