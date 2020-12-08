Комитет по этике обсудит слова Рыжикова о "судье-убийце"

Российский Футбольный Союз обратится в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывание вратаря "Тамбова" Сергея Рыжикова, сообщает "Чемпионату" источник в РФС.



Напомним, что после матча "Спартак" — "Тамбов" Рыжиков назвал главного судью встречи Станислава Васильева "убийцей с детским лицом".

Игра 17-го тура завершилась победой москвичей со счётом 5:1. Матч бойкотировали несколько футболистов клуба из Тамбова по причине долгов по зарплате.

"Гол, когда смотрели VAR - думаю, что там был фол. Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил!", — сказал Рыжиков после матча.