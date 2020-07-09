Комитет по этике РФС даст оценку провокационному заявлению гендиректора "Зенита" в адрес "Спартака"
Генерального директора "Зенита" Александра Медведева могут наказать за провокационное заявление в адрес "Спартака".
Напомним, что руководитель питерского клуба заявил, что имитация секса Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна - это намёк на события матча с "красно-белыми" в Кубке России.
"Руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения слов генерального директора "Зенита" Александра Медведева", - написал в своём телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
Не пропустите: Тедеско отреагировал на провокационное заявление гендиректора "Зенита" Медведева. | http://soccernews.ru
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