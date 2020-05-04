Комитет по этике РФС может рассмотреть заявление Шалимова про бомжей и дармоедов

Скандальное заявление наставника грозненского "Ахмата" Игоря Шалимова может стать предметом разбирательств на уровне комитета по этике РФС.

"Мы обязательно будем рассматривать высказывания Шалимова, если соответствующие лица - руководители федерации и лиги - отправят нам соответствующее заявление по этому вопросу", - сказал глава комитета Семён Андреев.

Напомним, что 51-летний специалист пытался вступиться за российскую власть. Он выразил уверенность, что критикующие правительство люди живут лучше, чем бомжи, поэтому им не обязательно помогать в условиях кризиса. Впрочем, тренер утверждает, что его неправильно поняли.

Стоит отметить, что после шквала критики Шалимов удалил свою публикацию из инстаграма.

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