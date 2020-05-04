Комитет по этике РФС может рассмотреть заявление Шалимова про бомжей и дармоедов

1 Теги ахматигорь шалимоврфс

Комитет по этике РФС может рассмотреть заявление Шалимова про бомжей и дармоедов

Скандальное заявление наставника грозненского "Ахмата" Игоря Шалимова может стать предметом разбирательств на уровне комитета по этике РФС.

"Мы обязательно будем рассматривать высказывания Шалимова, если соответствующие лица - руководители федерации и лиги - отправят нам соответствующее заявление по этому вопросу", - сказал глава комитета Семён Андреев.

Напомним, что 51-летний специалист пытался вступиться за российскую власть. Он выразил уверенность, что критикующие правительство люди живут лучше, чем бомжи, поэтому им не обязательно помогать в условиях кризиса. Впрочем, тренер утверждает, что его неправильно поняли.

Стоит отметить, что после шквала критики Шалимов удалил свою публикацию из инстаграма.

Не пропустите: Уткин высказался о словах Шалимова про бомжей и дармоедов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

На кол этого седоволосого старца.

Ответить

главное

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" попросили отложить финал Кубка Испании, пока болельщикам не разрешат посещение игр

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" попросили отложить финал Кубка Испании, пока болельщикам не разрешат посещение игр

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов