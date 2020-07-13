Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина

РФС рассмотрит жест генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, утверждает пресс-служба союза.

Ранее в СМИ сообщалось, что функционер показал средний палец фанату "железнодорожников" во время матча с "Уфой" (1:1).

Карпин после ничейного матча с "Оренбургом" раскритиковал руководство РФС.

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