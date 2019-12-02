Комитет РФС по этике может рассмотреть заявление Дзюбы о сектантах и фашистах

Провокационное заявление нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы после победы над "Спартаком" в матче 18-го тура РПЛ может стать объектом внимание комитета РФС по этике.

Напомним, что футболист сказал: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я только о сектантах и фашистах".

"Если в комитет по этике поступит обращение от РФС или от РПЛ, мы обязательно рассмотрим эти слова. Моё личное отношение? Я его не высказываю. Оно будет соответствовать решению нашего комитета, если это дело будет рассмотрено", - заявил глава комитета Семён Андреев.

Ранее фанаты "Спартака" нецензурно оскорбляли Дзюбу на футбольных стадионах в Сан-Марино и Екатеринбурге. Во время матча с "Зенитом" скандирования глушились специальной аппаратурой.

Не пропустите: Игроки "Зенита" в раздевалке бурно отпраздновали победу над "Спартаком". | http://soccernews.ru