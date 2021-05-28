Комитет УЕФА по соревнованиям утвердил отмену правила выездного гола
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
Как сообщает Мартин Зиглер, УЕФА может полностью отменить правило выездного гола в турнирах под своей эгидой.
Этот вопрос рассмотрели на пятничном заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям. Члены комитета решили отменить правило выездного гола. Теперь нужно одобрение исполнительного комитета УЕФА.
Напомним, что правило выездного гола существует 56 лет. Согласно ему при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.
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