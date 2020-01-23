Комличенко близок к переходу в "Динамо"

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Комличенко близок к переходу в "Динамо"

Форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко в шаге от перехода в "Динамо".

Как сообщил журналист Сергей Егоров, "Динамо" заплатит за игрока 3,5 миллиона евро и подпишет с ним соглашение до лета 2024 года.

Напомним, что ранее интерес к Комличенко также проявляли "Рубин" и ЦСКА.

В текущем сезоне на счету Комличенко 13 забитых мячей в 20 матчах.

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