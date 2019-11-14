Комличенко: "Хотим вернуть должок сборной Бельгии"

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался в преддверии матча девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.

"Бельгия - хороший соперник. У меня нет никаких ожиданий, я просто готов на сто процентов. Было время подготовиться, тактические занятия были, по "физике" работали, разобрали соперника. Тут (в Сочи - примечание Soccernews) хорошая погода, в Питере почувствуем контраст по погоде, с удовольствием остался бы в Сочи.

Отношение тренера ко мне поменялось, меня уже лучше знают, от меня требуют не сбавлять, а только прибавлять. В группе с Бельгией будет почётно занять первое место, тем более, что первый матч мы им проиграли, хотим выступить достойно и вернуть должок. Разговоров о том, выйду ли я на поле, не было", - сказал Комличенко.

Напомним, что матч Россия - Бельгия состоится в субботу, 16 ноября, в 20:00 по московскому времени. В первой игре между этими командами "дьяволы" победили со счётом 3:1.

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