Комличенко: "Хотим вернуть должок сборной Бельгии"
Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался в преддверии матча девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.
"Бельгия - хороший соперник. У меня нет никаких ожиданий, я просто готов на сто процентов. Было время подготовиться, тактические занятия были, по "физике" работали, разобрали соперника. Тут (в Сочи - примечание Soccernews) хорошая погода, в Питере почувствуем контраст по погоде, с удовольствием остался бы в Сочи.
Отношение тренера ко мне поменялось, меня уже лучше знают, от меня требуют не сбавлять, а только прибавлять. В группе с Бельгией будет почётно занять первое место, тем более, что первый матч мы им проиграли, хотим выступить достойно и вернуть должок. Разговоров о том, выйду ли я на поле, не было", - сказал Комличенко.
Напомним, что матч Россия - Бельгия состоится в субботу, 16 ноября, в 20:00 по московскому времени. В первой игре между этими командами "дьяволы" победили со счётом 3:1.
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|6
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|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3