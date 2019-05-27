Комличенко - лучший легионер чемпионата Чехии



Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии, сообщает официальный сайт турнира.

Форвард занял первое место по итогам голосования среди тренеров, капитанов команд и журналистов, набрав 128 очков.

В завершившемся сезоне 23-летний Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского чемпионата, забив 28 голов в 21 матче. Ранее он выступал за "Краснодар".

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