Комличенко мечтает выступать за "Реал"
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко признался, что он мечтает попробовать свои силы в мадридском "Реале".
"Моя подписка на "Реал" в инстаграме? Мечтаю, конечно, там сыграть, но пока это невозможно. Пока это из серии сюрреализма", - сказал футболист в интервью "РИА Новости".
Комличенко является воспитанником "Краснодара", в текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 26 голов в 28 матчах.
Не пропустите: Россиянин Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30