Комличенко мечтает выступать за "Реал"

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Комличенко мечтает выступать за "Реал"

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко признался, что он мечтает попробовать свои силы в мадридском "Реале".

"Моя подписка на "Реал" в инстаграме? Мечтаю, конечно, там сыграть, но пока это невозможно. Пока это из серии сюрреализма", - сказал футболист в интервью "РИА Новости".

Комличенко является воспитанником "Краснодара", в текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 26 голов в 28 матчах.

Не пропустите: Россиянин Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон. | http://soccernews.ru
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