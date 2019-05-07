Комличенко мечтает выступать за "Реал"

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко признался, что он мечтает попробовать свои силы в мадридском "Реале".

"Моя подписка на "Реал" в инстаграме? Мечтаю, конечно, там сыграть, но пока это невозможно. Пока это из серии сюрреализма", - сказал футболист в интервью "РИА Новости".

Комличенко является воспитанником "Краснодара", в текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 26 голов в 28 матчах.

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