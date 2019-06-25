Комличенко может отказаться от возвращения в Россию и отправиться в Бельгию

Форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко может перебраться в Бельгию.

Как сообщает "Чемпионат", 23-летний россиянин попал в сферу интересов "Гента". Ранее футболистом интересовались "Локомотив" и "Спартак".

Отметим, что в минувшем сезоне "Гент" финишировал в чемпионате Бельгии на пятом месте.

Комличенко выступает за "Младу" с 2017 года. В прошедшем сезоне на его счету 29 забитых мячей в 33 играх.

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