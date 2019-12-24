Комличенко может перейти в другой чешский клуб

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Комличенко может перейти в другой чешский клуб

Появился неожиданный инсайд касательно будущего форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

Как выяснилось, 24-летний россиянин может присоединиться к действующему чемпиону Чехии - пражской "Славии".

"Может быть, Комличенко не вернётся в Россию. В Чехии пишут, что им уже "Славия" интересуется", - сообщил защитник "Зенита" Вячеслав Караваев.

Рыночная стоимость нападающего сборной России - 5,5 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Не пропустите: У Комличенко есть варианты продолжения карьеры в Германии и Франции. | http://soccernews.ru
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