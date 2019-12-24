Комличенко может перейти в другой чешский клуб
Появился неожиданный инсайд касательно будущего форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.
Как выяснилось, 24-летний россиянин может присоединиться к действующему чемпиону Чехии - пражской "Славии".
"Может быть, Комличенко не вернётся в Россию. В Чехии пишут, что им уже "Славия" интересуется", - сообщил защитник "Зенита" Вячеслав Караваев.
Рыночная стоимость нападающего сборной России - 5,5 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
Не пропустите: У Комличенко есть варианты продолжения карьеры в Германии и Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба - самый популярный российский спортсмен 2019 года
-
Кадыров: "Я привёл Уциева в основной состав "Ахмата" и поставил условие: или он играет, или я не финансирую клуб"
-
Опубликована символическая сборная легионеров, играющих в РПЛ
-
"Краснодар" определился с ценой на Игнатьева
-
Игрок "Ред Булл Зальцбург" перенёс инсульт на тренировке
Лента новостей
-
"Ювентус" выиграл борьбу за Холанда
-
"Ливерпуль" теряет Окслейд-Чемберлена
-
Комличенко может перейти в другой чешский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от двух игроков
-
Дзюба - самый популярный российский спортсмен 2019 года
-
Караваев оценил работу Слуцкого в "Витессе"
-
Кадыров: "Я привёл Уциева в основной состав "Ахмата" и поставил условие: или он играет, или я не финансирую клуб"
-
"Реал" подобрал замену для Иско
-
Опубликована символическая сборная легионеров, играющих в РПЛ
-
"Краснодар" определился с ценой на Игнатьева
-
Селюк высказался о реальной стоимости Алексея Миранчука
-
"Валенсия" нацелилась на игрока "Манчестер Сити"
-
1
Кадыров рассказал, почему перестал посещать домашние матчи "Ахмата"
-
Анчелотти определил первую трансферную цель для "Эвертона"
-
Агент Шкурина отреагировал на новость о трансфере игрока в ЦСКА
-
Глушаков оценил выступление российских клубов в еврокубках
-
Стали известны трансферные планы "Локомотива"
-
Игрок "Ред Булл Зальцбург" перенёс инсульт на тренировке
-
"Краснодар" избавился от Таранова
-
У Переса появился серьёзный конкурент в борьбе за пост президента "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Славия Прага
|29
|66
|2
|Виктория Плзень
|29
|64
|3
|Спарта Прага
|29
|56
|4
|Млада Болеслав
|29
|49
|5
|Теплице
|29
|48
|6
|Злин
|29
|38
|7
|Дукла Прага
|29
|37
|8
|Яблонец
|29
|36
|9
|Слован Либерец
|29
|36
|10
|Карвина
|29
|34
|11
|Брно
|29
|32
|12
|Словацко
|29
|31
|13
|Богемианс 1905
|29
|28
|14
|Высочина Йиглава
|29
|27
|15
|Градец Кралове
|29
|24
|16
|Прибрам
|29
|22