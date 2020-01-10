Комличенко может перейти в "Рубин"

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Комличенко может перейти в "Рубин"

"Рубин" всерьёз нацелился на форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб направил письмо чешским коллегам с уведомлением о готовности к переговорам о трансфере 24-летнего футболиста.

Рыночная стоимость нападающего сборной России на сегодняшний день оценивается в 5,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Комличенко забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

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