Комличенко может перейти в "Сочи"

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Комличенко может перейти в "Сочи"

"Сочи" включился в борьбу за нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщают российские СМИ.

Сочинский клуб предлагает 24-летнему футболисту однолетний контракт с зарплатой 1 миллион евро.

Ранее СМИ писали об интересе к форварду со стороны "Локомотива", "Спартака", "Динамо" и "Краснодара".

В прошлом сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 33 матча и забил 29 голов. Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Сочи" усилится ещё одним экс-игроком "Зенита". | http://soccernews.ru
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