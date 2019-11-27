Комличенко: "Нас расстроили оскорбления в адрес Дзюбы"

Теги николай комличенкороссияартём дзюба

Комличенко: "Нас расстроили оскорбления в адрес Дзюбы"

Форвард сборной России Николай Комличенко высказался об оскорблениях в адрес Артема Дзюбы на игре против Сан-Марино.

"Все это было хорошо слышно на поле и очень расстроило всю команду. В раздевалке мы поддержали Артема. Футболисты сборной - единый коллектив, и мы всегда будем защищать друг друга", - заявил Комличенко.

В отборочном раунде Евро-2020 Дзюба провел 10 игр, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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