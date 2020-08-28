Комличенко назвал три европейских топ-клуба, за которые мечтает играть

Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко рассказал о своей мечте, касающейся выступлений в европейском гранде.

"Не скрываю, что хотелось бы когда-нибудь оказаться в топ-чемпионате, но для этого надо показывать результат. И командный, и личный. На данный момент речь об этом не идёт, мне надо больше забивать и участвовать в голах команды. Пока не всё получается, и я не очень доволен личной статистикой на данный момент. Надо больше работать и добиваться успеха с командой, тогда и всё остальное придёт.

Если говорить о мечте, то "Манчестер Юнайтед", "Реал" и, пожалуй, "Бавария". Конечно, понимаю, что оказаться там крайне сложно. Но вы же спросили именно о мечте. Если говорить о более реальных вещах, то даже перейти в один из этих чемпионатов и сыграть против названных клубов было бы очень круто", - сказал Комличенко.

Напомним, что форвард после ухода из "Краснодара" поиграл в Чехии за "Слован" и "Младу Болеслав".

Не пропустите: Экс-селекционер "Локомотива" рассказал, почему клуб в свое время не подписал Комличенко. | http://soccernews.ru