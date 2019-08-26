Комличенко не исключил уход из "Млады Болеслав" до закрытия трансферного окна

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Комличенко не исключил уход из "Млады Болеслав" до закрытия трансферного окна

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко прокомментировал ситуацию с возможной сменой клубной прописки этим летом.

"Как известно, осталась неделя до закрытия трансферного окна. "Млада" и я открыты для предложений. Обычно много переходов случается как раз в последние дни. Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни", - сказал Комличенко.

Напомним, что главным претендентом на воспитанника "Краснодара" считается ЦСКА. Армейцы рассчитывают арендовать форварда с опцией последующего выкупа.

В стартовавшем сезоне Комличенко забил 7 голов в 7 матчах. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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