Комличенко не жалеет об уходе из "Краснодара"

Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко признался, что не испытывает сожаления в связи с тем, что несколько лет назад он покинул "Краснодар".

"Всё, что ни делается, всё к лучшему. Может, не получилось бы ничего, останься я в "Краснодаре", хорошо, что вовремя уехал в Чехию. Уехал из "Краснодара", поиграл в Европе, попал в сборную, забил за сборную. Жалеть точно не о чем", - сказал 24-летний футболист.

Комличенко является воспитанником "Краснодара". В виду дефицита игровой практики форвард уходил в аренду в новороссийский "Черноморец", "Слован Либерец" и "Младу Болеслав". Последние в итоге выкупили его контракт, а после продали в "Динамо".

За сборную России игрок провёл 3 матча и забил 1 гол.

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