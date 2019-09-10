Комличенко оценил вероятность своего ухода из "Млады Болеслав" зимой

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко порассуждал о своём будущем в чешском клубе.

"До зимы буду работать над собой. Надо улучшить некоторые компоненты в игре. А дальше будет видно", - сказал Комличенко.

Напомним, что форвард в конце летнего трансферного окна мог оказаться в ЦСКА, но в итоге сделка сорвалась.

По некоторым данным, переход не состоялся, поскольку руководство армейцев в последний момент решило арендовать футболиста с правом выкупа вместо ранее оговоренного приобретения за 2,5 миллиона евро.

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