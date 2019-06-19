Комличенко оценил вероятность своего возвращения в РПЛ

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко порассуждал о своём будущем, в частности, о возможной смене клуба.

"Вероятность возвращения в РПЛ - 50 на 50. При выборе нового клуба факторов много. Чтобы всё сошлось, нужно учитывать каждый. В первую очередь, понятно, смотрю, слабая или сильная команда. Дальше - кто тренер, надо обязательно поговорить с ним и со спортивным директором. Третье - обсуждаю с семьей. У меня был случай, когда после разговора с родными вариант отпадал. Вроде мне что-то понравилось, но потом обсудили, и я передумал", - сказал Комличенко.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист отказал "Краснодару", и выбирает между "Спартаком" и "Локомотивом".

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 2,5 миллиона евро.

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