Комличенко оценил вероятность своего возвращения в РПЛ

Теги николай комличенкомлада болеславтрансферы

Комличенко оценил вероятность своего возвращения в РПЛ

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко порассуждал о своём будущем, в частности, о возможной смене клуба.

"Вероятность возвращения в РПЛ - 50 на 50. При выборе нового клуба факторов много. Чтобы всё сошлось, нужно учитывать каждый. В первую очередь, понятно, смотрю, слабая или сильная команда. Дальше - кто тренер, надо обязательно поговорить с ним и со спортивным директором. Третье - обсуждаю с семьей. У меня был случай, когда после разговора с родными вариант отпадал. Вроде мне что-то понравилось, но потом обсудили, и я передумал", - сказал Комличенко.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист отказал "Краснодару", и выбирает между "Спартаком" и "Локомотивом".

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: У нападающего сборной России Комличенко родился первый ребенок. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом"

Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов