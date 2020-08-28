Комличенко огласил цель "Динамо" на сезон
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко рассказал о задачах, которые стоят перед его командой в сезоне 2020/21.
"В этом сезоне цель - выступить как минимум не хуже, чем в предыдущем, а также дойти до групповой фазы Лиги Европы. В перспективе наша цель - регулярное участие в еврокубках", - сказал Комличенко.
Стоит отметить, что "бело-голубые" неплохо стартовали в РПЛ, набрав 10 очков в 5 турах. Столичная команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" всего на 2 балла.
"Динамо" не выступало в еврокубках с весны 2015 года.
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