Комличенко огласил цель "Динамо" на сезон

Теги николай комличенкодинамо москва

Комличенко огласил цель "Динамо" на сезон

Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко рассказал о задачах, которые стоят перед его командой в сезоне 2020/21.

"В этом сезоне цель - выступить как минимум не хуже, чем в предыдущем, а также дойти до групповой фазы Лиги Европы. В перспективе наша цель - регулярное участие в еврокубках", - сказал Комличенко.

Стоит отметить, что "бело-голубые" неплохо стартовали в РПЛ, набрав 10 очков в 5 турах. Столичная команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" всего на 2 балла.

"Динамо" не выступало в еврокубках с весны 2015 года.

Не пропустите: Комличенко назвал три европейских топ-клуба, за которые мечтает играть. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" нацелился на защитника "Шахтёра"

"Локомотив" нацелился на защитника "Шахтёра"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов