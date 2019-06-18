Комличенко отказался возвращаться в "Краснодар"

Теги краснодарлокомотив москваспартак москвамлада болеславниколай комличенкотрансферы

Комличенко отказался возвращаться в "Краснодар"

"Краснодар" предпринял попытку вернуть своего воспитанника Николая Комличенко, который сейчас выступает за "Младу Болеслав".

Как сообщает российская пресса, представители "быков" контактировали с 23-летним футболистом, однако получили категорический отказ.

Напомним, что перед уходом Комличенко конфликтовал с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Нападающий сейчас выбирает между двумя московскими командами - "Спартаком" и "Локомотивом".

В минувшем сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 33 матча и забил 29 голов. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Краснодар" и "Спартак" поборются за голландского хавбека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сарри определил две трансферные цели для "Ювентуса"

Сарри определил две трансферные цели для "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов