Комличенко отказался возвращаться в "Краснодар"

"Краснодар" предпринял попытку вернуть своего воспитанника Николая Комличенко, который сейчас выступает за "Младу Болеслав".

Как сообщает российская пресса, представители "быков" контактировали с 23-летним футболистом, однако получили категорический отказ.

Напомним, что перед уходом Комличенко конфликтовал с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Нападающий сейчас выбирает между двумя московскими командами - "Спартаком" и "Локомотивом".

В минувшем сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 33 матча и забил 29 голов. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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