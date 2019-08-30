Комличенко перейдёт в ЦСКА
ЦСКА в скором времени усилится нападающим "Млады Болеслав" Николаем Комличенко, сообщают российские СМИ.
Чешский клуб принял предлагаемые армейцами условия. Детали сделки пока неизвестны, но ранее утверждалось, что речь идёт об аренде с правом выкупа.
Ожидается, что в ближайшие часы ЦСКА официально объявит о переходе 24-летнего футболиста.
Комличенко выступал за "Младу Болеслав" с июля 2017 года, сыграл 61 матч, забил 40 голов и сделал 9 ассистов.
Рыночная стоимость форварда - 3,5 миллиона евро.
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