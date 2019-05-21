Комличенко получил предложение из Греции

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Комличенко получил предложение из Греции

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко может продолжить карьеру в Греции, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, 23-летний футболист привлёк внимание ПАОК. Сумма возможного трансфера пока неизвестна.

Стоит отметить, что владельцем клуба из Салоники является россиянин Иван Саввиди.

Ранее интерес к Комличенко проявлял московский "Спартак".

В завершившемся розыгрыше чемпионата Чехии нападающий забил 27 голов в 30 матчах.

Не пропустите: Комличенко мечтает выступать за "Реал". | http://soccernews.ru
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