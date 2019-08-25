Комличенко помог "Младе Болеслав" обыграть "Ческе-Будеевице"

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Комличенко помог "Младе Болеслав" обыграть "Ческе-Будеевице"

"Млада Болеслав" обыграла "Ческе-Будеевице" (4:2) в матче 7-го тура чемпионата Чехии.

Отметим, что все четыре гола в составе победителей записал российский форвард Николай Комличенко.

"Млада Болеслав" - "Ческе-Будеевицу" - 4:2 (0:2)

В четырех матчах чемпионата в этом сезоне Комличенко уже забил 5 голов.

"Млада Болеслав" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Чехии с 15 очками. У "Ческе-Будеевице" 5 очков и 15 место.

А еще: СМИ узнали новые подробности возможного перехода Комличенко в ЦСКА| http://soccernews.ru
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