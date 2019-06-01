Комличенко помог вывести "Младу Болеслав" в Лигу Европы

"Млада Болеслав" обыграла "Баник" и пробилась в Лигу Европы по итогам плей-офф чемпионата Чехии.

Победу команде помог принести российский футболист Николай Комличенко.

"Баник Острава" - "Млада Болеслав" - 0:1 (0:1)

Гол: Комличенко, 12.

"Млада Болеслав" начнет выступление в Лиге Европы в сезоне-2019/20 со второго квалификационного раунда.

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