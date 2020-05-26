Комличенко порассуждал о задачах сборной России на Евро-2020
Нападающий московского "Динамо" и сборной России Николай Комличенко высказался о перспективах национальной команды на Евро-2020.
"На ЧМ-2018 была задача-минимум из группы выйти. Мы выполнили. В четвертьфинал прошли. Немного не повезло в серии пенальти. Ну это фортуна. Выход в 1/4 финала на Евро? Можно и выше, почему бы и нет? Если всё будет хорошо, сборная будет в форме, каждый будет соблюдать дисциплину, то почему бы и нет?" - сказал Комличенко.
Напомним, что на групповом этапе ближайшего континентального первенства сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на лето следующего года.
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