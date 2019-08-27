Комличенко приблизился к переходу в ЦСКА

Теги цска москвамлада болеславниколай комличенкотрансферы

Комличенко приблизился к переходу в ЦСКА
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко может перейти в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем, пока что армейцы не могут договориться по условиям трансфера игрока. "Млада Болеслав" снизила цену на форварда с четырех до 2,8 миллионов евро, но ЦСКА хочет взять его в аренду с правом выкупа. Также на игрока претендуют "Фейеноорд" и "Ренн".

В нынешнем сезоне 24-летний Комличенко провел пять матчей в чемпионате Чехии и забил пять голов.

Не пропустите: ЦСКА не договорился по трансферу испанского защитника. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов