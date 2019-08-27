Комличенко приблизился к переходу в ЦСКА



Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко может перейти в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем, пока что армейцы не могут договориться по условиям трансфера игрока. "Млада Болеслав" снизила цену на форварда с четырех до 2,8 миллионов евро, но ЦСКА хочет взять его в аренду с правом выкупа. Также на игрока претендуют "Фейеноорд" и "Ренн".

В нынешнем сезоне 24-летний Комличенко провел пять матчей в чемпионате Чехии и забил пять голов.

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