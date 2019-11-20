Комличенко признался, что команда старалась играть на Дзюбу

Теги артём дзюбаниколай комличенкороссия

Комличенко признался, что команда старалась играть на Дзюбу

Форвард сборной России Николай Комличенко после победы над Сан-Марино (5:0) в рамках отбора Евро-2020 рассказал, что команда старалась играть на нападающего Артема Дзюбу. Об этом информирует "Матч ТВ".

"Было желание и Дзюбе помочь забить, но не получилось. Но он тоже поучаствовал в голах. По нему сегодня по два защитника играли, а когда на тебе два игрока - непросто.

К сожалению, у него не получилось забить. Ну ничего, думаю, в следующих играх забьет", - сказал игрок.

Отметим, что Комличенко забил пятый гол в этой встрече.

Дзюба в 10 матчах сборной России забил 9 голов и сделал 6 асссистов.

А еще: Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
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