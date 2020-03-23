Комличенко признан лучшим игроком "Динамо" в феврале-марте

Теги динамо москваниколай комличенко

Комличенко признан лучшим игроком "Динамо" в феврале-марте

Форвард "Динамо" Николай Комличенко стал лучшим игроком клуба, сообщается на официальном сайте москвичей.

За 24-летнего игрока проголосовало 27% опрошенных. На втором месте оказался нападающий Максимилиан Филипп (25%), третьим стал защитник Константин Рауш (20%).

Комличенко перешел в "Динамо" зимой этого года. В трех матчах РПЛ он забил 1 гол.

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