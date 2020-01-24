Комличенко проходит медобследование в "Динамо"

Форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко находится в шаге от перехода в московское "Динамо".

Как сообщают российские СМИ, 24-летний футболист уже проходит медицинское обследование для столичного клуба.

Скорее всего, сегодня "бело-голубые" объявят о сделке официально.

Ещё вчера стало известно, что "Динамо" договорилось о трансфере Комличенко за 3,5 миллиона евро и заключении с ним контракта до 2024 года.

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