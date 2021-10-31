Комличенко прокомментировал ничью со "Спартаком"

Теги ростовниколай комличенкоспартак москва

Комличенко прокомментировал ничью со "Спартаком"Фото: инстаграм Комличенко/Автор неизвестен

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о ничейном результате в матче со "Спартаком" в рамках 13-го тура РПЛ.

"Если брать этот матч в целом, то, думаю, мы даже были поближе к победе. И уж точно не заслуживали поражения. На протяжении всей игры мы неплохо выбегали в контратаки, в обороне тоже действовали организованно.

Серьезных моментов у наших ворот не было, а сами могли забить гораздо раньше, чем на 96-й минуте. Поэтому, конечно, было бы обидно и несправедливо проиграть такой матч. Хорошо, что спаслись и вырвали эту ничью.

Наша голевая атака? В принципе все по уму сделали, как и должны были действовать в такой ситуации. Видел, что Глебов набирает скорость, скидывал мяч ему на ход, дальше он все хорошо исполнил. Очень рад, что помог команде", – сказал Комличенко

Также не пропустите: Меркель высказалась о позиции Киммиха в вопросе вакцинации. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов