Комличенко прокомментировал ничью со "Спартаком"
Фото: инстаграм Комличенко/Автор неизвестен
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о ничейном результате в матче со "Спартаком" в рамках 13-го тура РПЛ.
"Если брать этот матч в целом, то, думаю, мы даже были поближе к победе. И уж точно не заслуживали поражения. На протяжении всей игры мы неплохо выбегали в контратаки, в обороне тоже действовали организованно.
Серьезных моментов у наших ворот не было, а сами могли забить гораздо раньше, чем на 96-й минуте. Поэтому, конечно, было бы обидно и несправедливо проиграть такой матч. Хорошо, что спаслись и вырвали эту ничью.
Наша голевая атака? В принципе все по уму сделали, как и должны были действовать в такой ситуации. Видел, что Глебов набирает скорость, скидывал мяч ему на ход, дальше он все хорошо исполнил. Очень рад, что помог команде", – сказал Комличенко.
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