Комличенко прокомментировал победу "Динамо" в матче с "Тамбовом"

Форвард "Динамо" Николай Комличенко высказался по поводу победного матча 13-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).

"Получилась драматичная игра, которая наверняка надолго запомнится болельщикам. Причём первый тайм не предвещал ничего подобного. Мы забили гол, спокойно контролировали ход матча, владели преимуществом. После перерыва тоже всё было нормально, к тому же соперник остался в меньшинстве после двух удалений.

Тут надо отдать должное "Тамбову", который сравнял счёт, а потом очень самоотверженно оборонялся. Волновался ли перед победным пенальти? Нет, был абсолютно уверен, что забью. Поволноваться пришлось перед пенальти в наши ворота, но всё хорошо, что хорошо кончается", - цитирует Комличенко Sport24.



После 13 туров РПЛ "Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице.

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