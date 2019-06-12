Комличенко прокомментировал своё непопадание в заявку сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко высказался о решении тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на оба июньских матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
"Я иллюзий не питал, понимал, что роль у меня не ключевая. Главное, что тренер меня увидел вживую, как я выгляжу на тренировках. Положительные впечатления. Познакомился с тренером. Большего и не ожидал. Всё нормально.Не знаю, произвел ли я нужное впечатление на тренерский штаб. Со Станиславом Саламовичем не общался. На каждой тренировке выходил и отрабатывал на сто процентов. Показывал всё, что умею", - сказал Комличенко.
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