Комличенко прокомментировал свой переход в "Ростов"

Фото инстаграм Николая Комличенко

Новичок "Ростова" Николай Комличенко поделился эмоциями в связи с переходом в донской клуб из московского "Динамо".

Напомним, что речь идёт об аренде с правом последующего выкупа.

"Рад присоединиться к "Ростову". Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели - играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров", - сказал 25-летний футболист.

В минувшем сезоне Комличенко забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 27 матчах. Его контракт с "Динамо" рассчитан до июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро.

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