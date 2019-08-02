Комличенко прокомментировал выступление "Млады Болеслав" в Лиге Европы

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Комличенко прокомментировал выступление "Млады Болеслав" в Лиге Европы

Форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко поделился впечатлениями от выступления в квалификации Лиги Европы.

Напомним, что чешская команда прошла в третий квалификационный раунд турнира, выбив казахстанский "Ордабасы".

Российский нападающий отличился в обоих матчах, внеся существенный вклад в успех своего клуба.

"Сейчас в команде все довольны, хорошие эмоции. В то же время останавливаться не собираемся. Загадывать ничего не будем, но постараемся пройти как можно дальше. Впрочем, пока о Лиге Европы нам нужно забыть. Прилетев в Чехию, сразу переключились на чемпионат и начинаем готовиться к ближайшей игре, которая у нас в воскресенье", - сказал Комличенко.

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