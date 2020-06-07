Комличенко пропускает матч с "Локомотивом" из-за простуды

Три футболиста "Динамо" пропускают товарищеский матч с "Локомотивом" (0:0; перерыв), который проходит в эти минуты в "Черкизово".

На встречу не вышли форварды Николай Комличенко, Сильвестр Игбун и защитник Григорий Морозов.

"У Комличенко - простуда. Игбун и Морозов пропускают из-за микроповреждений", - говорится в твиттере клуба.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Рестарт состоится 19 июня.

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