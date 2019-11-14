Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Галатасарай"

Теги артём дзюбазенит санкт-петербурггалатасарайниколай комличенкорадамель фалькао


Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко рассказал, что в летнее трансферное окно им и форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой интересовался "Галатасарай".

"Галатасарай" уже был готов подписывать. Но, условно, я шел у них под третьим-четвертым номером, Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым. Подписали в итоге звезду на приличную зарплату. Мне до Фалькао расти и расти, само собой", – приводят слова Комличенко российские СМИ.

В нынешнем сезоне 24-летний Комличенко провел за "Младу Болеслав" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. На счету 31-летнего Дзюбы 10 мячей и 11 голевых передач в 21 поединке.

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