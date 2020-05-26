Комличенко рассказал об интересе со стороны других клубов до перехода в "Динамо"

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Комличенко рассказал об интересе со стороны других клубов до перехода в "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко заявил, что у него были и другие варианты продолжения карьеры помимо "бело-голубых".

"До перехода в "Динамо" звонили два клуба. Одни говорили: "Хотим аренду с выкупом". Другие: "Надо подождать до последних дней трансферного окна". Был ещё третий клуб, но они говорили, что надо ещё мне поиграть в Лиге Европы. Огромный минус, что мы не попали в групповой этап. Если бы пробились, было бы много заинтересованных клубов. Чехия для них не такой солидный чемпионат. Всем интересно, как ты проявишь себя в Европе. Мной ещё "Славия" интересовалась, но хотела аренду с выкупом, а я не хотел. Хотя в принципе это был хороший вариант, это команда номер один в Чехии", - сказал 24-летний футболист.

"Динамо" купило Комличенко у "Млады Болеслав" в январе этого года за 3,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2023/24.

В составе столичной команды форвард забил 1 гол в 3 матчах.

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