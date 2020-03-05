Комличенко рассказал об ожиданиях от матча с "Тамбовом"

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Комличенко рассказал об ожиданиях от матча с "Тамбовом"

Нападающий "Динамо" Николай Комличенко рассказал, чего ждет от матча 21-го тура РПЛ с "Тамбовом".

Встреча команд состоится 7 марта.

Напомним, в матче 20-го тура "Динамо" дома проиграло "Спартаку" (0:2). В одном из моментов Комличенко попал в перекладину.

"Был выходной, чуть-чуть переосмыслили все. С новыми мыслями готовимся к игре. Настроение боевое, состояние отличное.

Что касается моего момента, то такие должен забивать. Двести процентов. Мой гол должен был быть. Мастерство где-то подвело.

 Постараюсь в следующей игре реализовать моменты. Дай бог, чтобы они были", - сказал Комличенко.

Футболист стал игроком "Динамо" в январе 2020 года.

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