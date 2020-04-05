Комличенко рассказал, почему решил перейти в "Динамо"
Форвард "Динамо" Николай Комличенко рассказал, почему решил перейти в московский клуб.
"Я не выбирал между ЦСКА и "Динамо" или другим российским клубом и "Динамо". Бело-голубые вышли на меня с конкретным предложением, я посчитал, что это отличный вариант для моей дальнейшей карьеры, потому что в России сильный чемпионат, у "Динамо" хорошая команда, а клуб известный и с серьезными задачами. И вот я здесь", - сказал игрок.
Ранее стало известно, что Комличенко признан лучшим игроком "Динамо" в феврале-марте.
24-летний форвард перешел в стан бело-голубых из "Млады-Болеслав" зимой 2020 года за 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан на 4,5 года.
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