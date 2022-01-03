Комличенко видит свою вину в увольнении Сёмина из "Ростова"

Фото инстаграм Николая Комличенко

Форвард "Ростова" Николай Комличенко считает, что мог помочь Юрию Сёмину остаться на посту главного тренера команды.

"Мне было комфортно работать с Палычем, он же меня ещё в "Локомотив" звал два года назад. Хотел видеть то, что требуется от нападающего. В какой-то степени я могу винить себя, что его уход произошёл отчасти и из-за меня.

Забей я в Кубке и ещё в паре матчей, всё могло быть по-другому. Палыч старался создать такую атмосферу в команде, чтобы никто не боялся. Он хотел привнести то, чем "Ростов" славился всегда: работоспособность, борьба", - сказал Комличенко.

Сёмин возглавлял "Ростов" с 4 августа по 25 сентября. Под его руководством команда только 1 раз победила в 7 матчах при 3 ничьих и 3 поражениях.

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