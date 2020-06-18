Комличенко возобновил тренировки с "Динамо" после простуды

Нападающий "Динамо" Николай Комличенко приступил к тренировкам с командой, сообщается в твиттере клуба.

"Николай Комличенко полностью здоров и приступил сегодня к работе по индивидуальной программе", - говорится в сообщении.

⚡Николай Комличенко полностью здоров и приступил сегодня к работе по индивидуальной программе #твоякоманДа pic.twitter.com/sGLw5SqmLv — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 18, 2020

Ранее сообщалось, что футболист не занимается из-за простуды.

В нынешнем сезоне Комличенко в 3 матчах РПЛ забил 1 гол. 21 июня "Краснодар" сыграет с "Динамо" в рамках 23-го тура РПЛ.

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