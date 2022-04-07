Комличенко высказался о положении "Ростова" в РПЛ

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Комличенко высказался о положении "Ростова" в РПЛ

Фото: твиттер "Ростова"\Автор неизвестен

Форвард "Ростова" Николай Комличенко после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в перенесенном матче 19-го тура РПЛ, поделился мнением о положении своей команды в чемпионате.

"Набрали важные три очка. Ситуация в таблице такая, что нужно стараться побеждать в каждом матче. Конечно, от своего гола очень хорошие эмоции, но самое главное, что мы одержали победу.

Мы должны подниматься по турнирной таблице, занимаем не свое место", - цитирует Комличенко ТАСС.

В данный момент "Ростов" имеет в своем активе 25 очков, располагаясь на 11-м месте. Недавно в команду вернулся главный тренер Валерий Карпин.

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