Комличенко вызван в сборную России вместо Смолова

Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко вызван в сборную России, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, Комличенко заменит в российской национальной команде нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова, который выбыл из строя из-за травмы.

В нынешнем сезоне 25-летний Комличенко провел за "Динамо" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что сборная России проведет матчи Лиги наций с командами Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Кроме того, россияне в товарищеском поединке встретятся со сборной Швеции (8 октября).

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