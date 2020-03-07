Комличенко забил дебютный гол в РПЛ

Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко забил гол в игре Тинькофф РПЛ против "Тамбова".

Отметим, что это дебютный гол 24-летнего футболиста в составе "Динамо", а также в РПЛ.

До этого Комличенко выступал за "Краснодар" в сезоне 2013/14, но тогда он сыграл всего четыре матча и сделал один ассист.

"Динамо" приобрело Комличенко в зимнее трансферное окно за 3,5 миллиона евро.

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