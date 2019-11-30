Комличенко зимой может перейти во французский клуб

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Комличенко зимой может перейти во французский клуб

Нападающий "Млады Болеслав" и сборной России Николай Комличенко может продолжить карьеру во Франции, об этом рассказал его партнёр по национальной команде Александр Головин, выступающий за "Монако".

"Насколько знаю, у него зимой есть шанс перейти в чемпионат Франции. Точно не знаю команду, но он сказал, что люди заинтересованы. Думаю, если бы много наших ребят играли в Европе, это было бы круто", - сказал Головин.

Напомним, что прошлым летом Комличенко едва не перешёл в московский ЦСКА.

В текущем сезоне 24-летний форвард забил 12 голов в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 3,7 миллиона евро.

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